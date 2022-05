Verzet tegen halvering aantal bedden van unieke kliniek in Zeist: ‘Dit gaat mensenlevens kosten’

Paul (47) volgde de politiek op de voet en hoopt nu zélf kritisch te worden gevolgd: ‘Houdt me scherp’

Als journalist volgde Paul van Ruitenbeek (47) de politiek in Houten op de voet. Nu hij in zijn woonplaats wethouder wordt, hoopt hij door diezelfde journalistiek kritisch gevolgd te worden op zijn bestuurlijke daden. ,,Graag, want dat houdt mij scherp.’’

26 mei