Vesper (2) wil niet eten, moedeloze ouders willen haar met dure therapie van ‘sondetroep’ af helpen

Wie heeft er niet op deze slaapbank geslapen? Centraal Museum viert 60-jarig bestaan met expositie

14:59 In het Centraal Museum in Utrecht is vanaf 14 maart een bijzondere expositie te zien over de beroemde BR 02-slaapbank van vormgever Martin Visser (1922-2009). Het is dit jaar namelijk zestig jaar geleden dat Visser het multifunctionele meubelstuk ontwierp.