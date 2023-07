Mysterie opgelost: dit is waarom Utrecht een vestingstad is

Zeist gaat jaarwisse­ling vieren met centrale vuurwerk­show; groen alterna­tief nog niet omarmd

Een centrale vuurwerkshow en in te stellen vuurwerkvrije zones krijgen een belangrijke rol in de viering van oud en nieuw in Zeist. De politiek volgt daarmee een advies van inwoners op alle punten. Een schonere alternatief als een laser- of droneshow past daar volgens een meerderheid van de partijen nu niet bij.