Vianen krijgt een bioscoop in het theater: ‘Zaal is fantastisch om films in te laten zien’

Vianen krijgt een bioscoop. De theaterzaal van Helsdingen wordt zodanig aangepast dat inwoners van Vianen en omstreken niet meer naar IJsselstein, Houten of Nieuwegein hoeven om een filmpje te pakken. Het is de enige bioscoopruimte in de gemeente Vijfheerenlanden (57.000 inwoners).

Raadsleden die in Vianen wonen zijn verdeeld over de komst van een bioscoop. Tirtsa Kamstra (ChristenUnie) vindt het mooi dat er een filmhuis in Vianen komt. ,,Vooral voor de jeugd is dit een mooi initiatief. De drempel is een stuk lager nu je met de fiets naar de film kan.’’

Helemaal niet enthousiast is Henri Wijnmaalen van de SGP. Deze fractie stemde als enige tegen de bioscoop in Vianen. Wijnmaalen hecht eraan te zeggen dat SGP-ers ‘echt niet met oogkleppen op lopen’ en dat zij ‘best begrijpen dat films voor ontspanning kunnen zorgen’. Toch is de SGP om twee redenen tegen.

Quote Wij zijn er hartstikke blij mee. De zaal is fantas­tisch om ook films in te laten zien Klaas de Zwaan

Rendadel

Bedrijfseconomisch gezien vindt de fractie dat er ook zalen verhuurd kunnen worden om Helsdingen rendabel te maken. Er zijn ook vooral principiële bezwaren, legt Wijnmaalen uit: ,,De Tien Geboden zijn een belangrijke leidraad voor ons. We zijn echt niet tegen alle films, maar wij weten ook dat een bioscoop een willekeurig aanbod heeft. Daardoor worden ook films getoond die tegen een of meerdere van de Tien Geboden ingaan. Mij zal je er niet zien.’’

Klaas de Zwaan van de fractie van D66 is zeer positief: ,,Wij zijn er hartstikke blij mee. De zaal is fantastisch om ook films in te laten zien. Het is goede manier om de zaal voller te krijgen. Ik kan de popcorn al ruiken.’’

Het is de bedoeling dat er elke week een volwassen en een kinderfilm te zien zal zijn als het filmdoek en de geluidsinstallaties zijn aangepast.

