Vier auto’s uitgebrand in Culemborg: ‘Zwager paste op Mercedes wegens vakantie’

Niemand aan de Steven van Beusichemlaan in de Culemborgse wijk Parijsch twijfelt eraan dat hier sprake is geweest van brandstichting. Een oudere Culemborger, die per fiets poolshoogte is komen nemen bij de autowrakken, merkt op: ,,Het is een jaar stil geweest. Maar nu zijn ze zeker terug van vakantie. Of anders zijn ze net weer vrijgelaten uit de bajes.’’