Vier gebroken ribben en klaplong voor Kamponger Groot Zwaaftink: ‘Ik wil nog één keer belangrijk zijn’

Het oefenduel met De Valken in het Portugese Albufeira was vorige week zaterdag amper tien minuten oud toen Daan Groot Zwaaftink (39) door een bodycheck werd geveld. De routinier wist direct dat het goed mis was. ,,Een tegenstander kwam met zijn volle gewicht en z’n elleboog vooruit in mijn ribbenkast. Volgens mij was het geen opzet, maar ik kreeg geen lucht en raakte best in paniek.”