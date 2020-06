Vier gewonden bij ernstig ongeval op A2, snelweg richting Amsterdam deels weer open

INTERVIEW Tijdelijke opvolger Jan van Zanen weet hoe hoog de Dom is, maar kent Utrecht verder amper

16:08 De ervaren tussenpaus die Utrecht zocht, is gevonden in het hoge noorden. PvdA’er Peter den Oudsten (68) komt uit het Friese Tytsjerk, een klein dorpje vlak bij Leeuwarden. Hij volgt per 1 juli tijdelijk burgemeester Jan van Zanen op die naar Den Haag vertrekt. ,,Het is een tweede natuur van mij om iets te doen wat maatschappelijk nut heeft.’’