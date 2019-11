Vier jaar cel voor Utrechtse broers die 6,5 miljoen euro aan zorggeld gebruikten voor appartementen in Turkije

Supermarkt Dirk in Overvecht is dicht vanwege muizenover­last

11:13 De supermarkt Dirk van den Broek aan de Zambesidreef in de Utrechtse wijk Overvecht is voorlopig gesloten vanwege de overlast van muizen. Het besluit is genomen in overleg met toezichthouder de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA). Pas als de winkel weer muisvrij is, gaat het filiaal weer open.