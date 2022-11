Vier kraslotdieven aangehouden: verdacht van diefstallen door heel Nederland

90-jarige man uit Utrecht die voor duizenden euro’s opgelicht werd is daders te slim af

Een man een een vrouw, die afgelopen weekend in Utrecht op slinkse wijze voor duizenden euro’s buit maakten bij een 90-jarige man, zijn opgepakt. Ze waanden zich onoverwinnelijk en namen maandag opnieuw contact op met het slachtoffer. Wat zij niet wisten, is dat de man in de tussentijd de politie had ingelicht. Daarop werd het tweetal aangehouden.

9 november