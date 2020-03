Viervoudige moord? Knikkebollend laat Gökmen Tanis het proces langs zich heen glijden

Dit weekend in Utrecht: naar het café voor een portie theater

20:30 Het Café Theater Festival Utrecht zet de komende dagen cafés in de stad weer op hun kop. Dertig theatergroepen breken met speciaal gemaakte voorstellingen in op het dagelijkse leven in de Utrechtse kroegen. Het hele café vormt het decor van de voorstelling. Iedereen wordt betrokken bij de show. Twee actrices en een toeschouwer vertellen over dit bijzondere festival.