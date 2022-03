Vijf FC Utrecht-supporters opgepakt vanwege openlijke geweldpleging bij wedstrijd tegen Vitesse

Nieuwegein­se jongen (16) kwam om het leven bij een verkeerson­ge­luk toen hij pizza's bezorgde

De persoon die vrijdagmiddag om het leven kwam bij een verkeersongeluk op de kruising van de Structuurbaan en de Marconibaan is een 16-jarige jongen uit Nieuwegein, leerling van het Cals College in IJsselstein. Bij het ongeval was een vrachtwagen betrokken.

27 maart