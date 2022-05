Vijf jonge steenuilen vermoedelijk gestolen uit uilenkastje Leidsche Rijn: ‘We voelen ons machteloos’

Auto over de kop geslagen op A27, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Op de A27 tussen Hollandsche Rading en Hilversum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto over de kop geslagen. Zowel de brandweer, ambulance als de politie werden gealarmeerd. De bestuurder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

21 mei