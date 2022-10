Vijf keer zo hoge energierekening in aantocht voor studenten op de Uithof: ‘Laat ons niet in de shit zitten’

Studenten die op de Uithof wonen verwachten volgend jaar vijf keer zo veel te betalen aan energiekosten, maar op steun van de overheid of gemeente kunnen ze niet rekenen. Met een petitie hopen ze die wel te krijgen. ,,Als arme studenten krijgen we niks, we worden er moedeloos van.”

‘Heel Nederland krijgt energietoeslag, behalve de Uithof’, zoals de petitie heet, moet de aandacht trekken van de gemeente Utrecht. ,,Wij betalen nu ongeveer 25 euro per maand en dat wordt naar verwachting 125 euro, vijf keer zo veel dus”, zegt Jelmer Witteveen, een van de initiatiefnemers van de petitie. ,,Als arme studenten krijgen we geen compensatie of korting. Een petitie voelt als de enige manier om de gemeente ter verantwoording te roepen.”

Buiten de boot

De gebouwen op de Uithof worden verwarmd door een gasgestookt warmtenet van de Universiteit Utrecht. De universiteit heeft nog voor de oorlog in Oekraïne gas ingekocht voor een voordelig tarief, maar dat contract loopt per 1 januari 2023 af. Dat zal de energiekosten van de bewoners van de Uithof flink doen stijgen: naar schatting van de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) met honderd euro per maand. ,,Dat is een kwart van de huur voor de meeste studenten”, licht Witteveen toe.

En op compensatie kunnen de studenten niet rekenen. Het energieplafond dat in januari in werking treedt, geldt namelijk alleen voor huishoudens met een energiecontact. De bewoners van de Uithof hebben geen eigen energiecontract en vallen dus buiten de boot.

,,Daar worden we echt moedeloos van”, zegt Jelmer. ,,We vragen ons af of er echt geen manieren zijn om ons tegemoet te komen. Eigenlijk roepen we de gemeente simpelweg op om ons niet in de shit te laten zitten.”

Aanspraak op bijzondere bijstand

De gemeente Utrecht geeft aan dat studenten die in geldproblemen komen aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstandsregeling. Maar die regeling geldt niet voor iedereen. ,,De bijzondere bijstand is echt bedoeld als laatste vangnet en vereist maatwerk. Het is per persoon verschillend of je er wel of geen aanspraak op kan maken”, legt gemeentewoordvoerder Marieke Ruijgrok uit.

Ze roept daarom dan ook studenten op zich te melden bij de gemeente als ze in de knel komen. ,,Dan kijken we samen of ze aanspraak maken op de bijzondere bijstand.” Andere regelingen zijn er voor studenten niet. ,,Dat komt omdat we daarvoor niet gefinancierd worden vanuit het rijk. Maar we zijn met andere studentensteden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten wel aan het lobbyen voor betere maatregelen voor studenten.”

