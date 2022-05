Vijf vrouwen en twee mannen besturen de komende vier jaar de stad Utrecht

Zelf kon hij in Utrecht geen huis betalen, nu keert deze voormalige leerkracht er terug als Pv­dA-wethouder

Hij is niet de stereotype hoogopgeleide yup, maar eerder een activistische buitenstaander. De PvdA draagt Dennis de Vries (37) voor als nieuwe wethouder voor Utrecht. Hij stapelde bovenop zijn mbo-opleiding hbo, stond als leerkracht met zijn poten in de klei in Overvecht en week met zijn gezin uit naar Maarssen omdat hij in Utrecht geen betaalbaar huis kon vinden.

