Vijftigduizend gabbers hakken erop los op Thunderdome: ‘Beste feest van het jaar’

video Buurman van overleden man in Zeist: ‘Huub zal wel klappen hebben gehad van die inbrekers’

17:05 In een woning aan de Vestdijklaan in Zeist is zondagmorgen een dode man aangetroffen. In dezelfde woning is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De politie onderzoekt of een verband bestaat tussen de dood van de bewoner en de inbraak.