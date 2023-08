Visstand De Bilt aangetast door storing rioolwaterzuivering, maatregelen zijn mogelijk nodig

Veel geruchten, maar nog geen transfer: Tasos Douvikas stelt zich bij FC Utrecht als modelprof op

Het zit in de pijplijn, een vertrek van Tasos Douvikas. Maar zolang er geen club is die een bedrag van meer dan 10 miljoen euro op tafel legt, werkt de Griek zich ‘gewoon’ het schompes in het shirt van FC Utrecht.