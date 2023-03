Vlaggen van politieke partijen wapperen in Utrecht: opbrengst volledig naar Turkije en Syrië

Iyari (15) wil dolgraag Nederland ontdekken, maar zoekt nog gastgezin: zo wordt er een match gevonden

Proeven van een andere cultuur en lessen volgen op een middelbare school in het buitenland. Voor de 15-jarige Iyari uit Mexico wordt deze droom binnenkort hopelijk werkelijkheid. Slechts het vinden van een gastgezin in de omgeving van Nieuwegein staat de ervaring nog in de weg. André de Geus van Travel Active vertelt over hoe zij Iyari helpen om een geschikt gastgezin te zoeken.