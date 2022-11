Vloggende wijkverpleegkundige Eline kreeg een burn-out (maar daardoor wél haar droombaan)

Zo doet wijkver­pleeg­kun­di­ge Eline haar werk tijdens de coronacri­sis: ‘Patiënten worden bang’

VEENENDAAL - Een oudere vrouw in Veenendaal die mogelijk besmet is met het coronavirus wil geen wijkverpleegkundigen meer over de vloer hebben. Ze is bang de verzorgenden te besmetten. Anderen openen geen deuren meer, juist bang dat de zusters hén besmetten. Het is de dagelijkse werkelijkheid van wijkverpleegkundige Eline van Wijngaarden.

30 maart