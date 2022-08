Vluchtelingenschip Nieuwegein laat op zich wachten door ‘vakantieperiode’

Het schip dat in Nieuwegein honderd tot tweehonderd vluchtelingen zou opvangen, laat op zich wachten. De gemeente krijgt het ‘vooral’ door de vakantieperiode niet voor elkaar om meer duidelijkheid te krijgen over het of, waar en wanneer. Dat laten de burgemeesters en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het plan was om een boot in het formaat ‘riviercruise’ te laten afmeren waar de vluchtelingen vier tot zes maanden konden verblijven. Die extra opvang is nodig, omdat de hele veiligheidsregio Utrecht tot 1 oktober dit jaar 225 asielzoekers moet huisvesten in crisisnoodopvang. De gedachte is dat telkens een paar gemeenten voor een aantal weken asielzoekers opvangen.

Meer tijd

Het vluchtelingenschip zou de druk in aanmeldcentrum Ter Apel moeten verlichten. Hier zit het al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen sluit. Het gebeurt geregeld dat grote groepen op stoelen moeten slapen in Ter Apel of daar de nacht in de buitenlucht doorbrengen.

Op 15 juli liet het college weten de verwachting te hebben dat zij twee weken later meer zouden weten over het of, waar en wanneer het opvangschip er zou komen. ‘Maar,’ laat het college nu in een nieuwe brief aan de raad weten: ‘Inmiddels is gebleken dat deze verwachting niet uitkomt en we meer tijd nodig hebben.’

Dat komt volgens de burgemeester en wethouders vooral door de vakantieperiode. ‘Vanuit de diverse betrokken instanties is niet altijd iedereen even goed bereikbaar en is onderlinge afstemming minder makkelijk mogelijk.’

Meer informatie zou nu eind deze maand of begin september moeten volgen.

