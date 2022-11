Vluchtelingenschip voor 100 asielzoekers is nu dan echt aangemeerd in Nieuwegein

Angst voor overlast

Het ging om tientallen bewoners van de Meentwal in Nieuwegein. Zij vrezen voor onveilige taferelen door de komst van het schip. ,,Er zijn dik 45 handtekeningen opgehaald, en met name bewoners aan de kant van het Merwedekanaal voelen zich in hun zak gescheten’’, zegt een bewoner van het complex. ,,Er is angst voor overlast en criminaliteit. Er is de klok rond beveiliging, maar dat was in Wijk bij Duurstede ook niet genoeg waar - door een kleine groep weliswaar - werd gestolen en geïntimideerd.’’