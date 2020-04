Vluchtende automobilist na klopjacht van uren opgepakt in bos bij Bilthoven

De wederop­stan­ding van Utrecht: hoe het verder gaat ná de coronacri­sis

9:10 Het huis uit. Met vrienden naar een concert. Vrolijkheid, ongedwongenheid met een biertje in de hand. Wat tot een maand geleden heel gewoon was, lijkt nu verder weg dan ooit. Sterker: krijgen we het Utrecht van voor de crisis ooit nog terug? En willen we dat eigenlijk wel? Experts zijn het erover eens: een bezoek aan de huisarts, een concertje of een doorsneelesdag op een basisschool kunnen voorgoed zijn veranderd.