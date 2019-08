Voedsel- en Warenautoriteit moet bekendmaken waar de tijgermug in Veenendaal gevonden is

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) moet de werkwijze aanpassen als gevolg van de vondst van tijgermuggen in Veenendaal. De vondst van muggen in die stad, was voor de Raad van State vandaag aanleiding om de NVWA op de vingers te tikken.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet de NVWA alle adressen openbaar gaan maken waar in Veenendaal in 2016 tijgermuggen zijn gevonden. Dat was in ieder geval in de wijk Dragonder-Noord. ,,En dat bekendmaken gaan we doen ook, die vindplekken gaan we openbaar maken, want we respecteren de uitspraak”, stelt NVWA-woordvoerder Frederique Hermie.

Het platform Stop Invasieve Exoten had verzocht om de informatie, om daarmee te kunnen traceren waar de muggen precies gevonden zijn. Het platform wil achterhalen of een bandenbedrijf in Veenendaal de bron is. In Veenendaal werden een paar jaar geleden 56 tijgermuggen, die ziektes als knokkelkoorts of het zikavirus kunnen overbrengen, gevonden.

Privacy

Het Platform Stop Invasieve Exoten begon de procedure met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en liep via de rechtbank uiteindelijk door tot aan de Raad van State . Eerder vond de rechtbank het publiceren van de vindplaats van de muggen nog de privacy van omwonenden aantasten.

Wat de NVWA als gevolg van de uitspraak allemaal openbaar gaat maken, weet de organisatie zelf nog niet precies. ,,Dat is nog een klus en gaan we bekijken”, zegt Hermie. Documenten rond de vondsten uit 2016 worden onder de loep genomen en privégegevens waar nodig afgeschermd. Net zoals kaartjes worden aangepast. ,,Het is vakantieperiode. Dat kan allemaal nog best even duren. Maar dat wil zeker niet zeggen dat we er onderuit willen komen.”

Kritisch

Komende tijd bekijkt de NVWA niet alleen de zaak uit Veenendaal kritisch maar ook de complete werkwijze. Zodat in toekomstige zaken niet nogmaals een soortgelijke discussie kan ontstaan en direct openbaar wordt wat openbaar moet zijn.