Voedselbank zet zich schrap: forse toestroom van klanten, maar zijn er wel voldoende levensmiddelen?

Helemaal niemand hoorde hoe Yuval (61) werd vastgebon­den, mishandeld en gedood: ‘Hoe kan dat?’

De twee Utrechtse verdachten die zijn opgepakt in verband met de gewelddadige dood van Yuval (61) in zijn flatje in Utrecht worden mogelijk ook gelinkt aan een reeks inbraken bij het Griekse restaurant Aphrodite in winkelcentrum Lunetten. Dat melden ingewijden aan deze krant. De politie bevestigt dat het mogelijke verband ‘wordt meegenomen in het onderzoek’.

16 april