Voetbal brengt plezier terug bij Alexandre (13) en Arseniy (7): ‘Eerst leken ze wel bange wezeltjes’

Ze zijn net drie weken in Nederland, Alexandre (13) en Arseniy (7) uit Oekraïne. Bij voetbalclub PVCV in Vleuten werden de gevluchte broertjes direct omarmd. Zaterdag speelt de oudste van de twee zijn eerste officiële wedstrijd. ,,Het enthousiasme en de vrolijkheid spatten er bij hen al al snel van af tijdens het voetballen.”

In de kantine van voetbalvereniging PVCV spelen twee jongetjes een partijtje tafelvoetbal en daar hebben ze zichtbaar plezier in. Het verdriet en de angst lijken ver weg bij de 13-jarige Alexandre en zijn zes jaar jongere broertje Arseniy. Drie weken geleden bereikten ze Nederland, samen met hun alleenstaande moeder en tante en nog 56 andere Oekraïense vluchtelingen.

De reis vanuit hun woonplaats Khrystynivka in centraal-Oekraïne duurde meer dan een week en vaak wisten ze ochtends niet waar ze die avond zouden slapen.

Nu wonen de broertjes met hun moeder en tante tijdelijk bij het gastgezin van Jeroen Gijsen. De inwoner van De Meern schrok toen hij Alexandre en Arseniy uit de bus zag stappen, die hen in Polen had opgehaald. Hoewel in hun stad niet werd gevochten, werden ze tijdens hun vlucht wel geconfronteerd met de Russische invasie.

Enthousiasme

,,Je zag de schrik in hun ogen, het leken wel bange wezeltjes”, zegt Gijsen, die om het ijs te breken bij thuiskomst met de jongens een partijtje ging voetballen. ,,Al snel spatte het enthousiasme en de vrolijkheid bij hen er van af. Ik dacht: ik moet die jongens aanmelden bij een voetbalclub, dat zal ze vast goed doen.”

Gijsen nam contact op met De Meern en PVCV en kreeg van laatstgenoemde vereniging al snel een positieve reactie. ,,Ik was blij verrast dat Alexandre en Arseniy per direct welkom waren.”

Alexandre werd toegevoegd aan JO14-6, Arseniy kreeg een plekje in JO8-5. De Oekraïense jongens hebben het naar hun zin bij PVCV, vertelt de oudste van de twee via een app die zijn woorden vertaalt. ,,Ik vind het fijn om te voetballen. In Oekraïne voetbalde ik ook, maar niet bij een club. De trainingen zijn hier erg leuk en de trainer is aardig, net als mijn medespelers.”

Quote De spelers hebben hem meteen omarmd en betrekken hem overal bij.” Glenn Eikelboom, trainer

Omdat de wedstrijd van zijn team vorige week niet doorging, speelt Alexandre zaterdag zijn eerste wedstrijd voor PVCV. De aanvaller heeft stoute plannen. ,,Ik ga minimaal één doelpunt maken”, belooft hij. Eén ding is Alexandre al opgevallen aan ons land. ,,Het is erg plat.” Hij hoopt in Nederland te kunnen blijven. ,,Het leven is hier beter dan in Oekraïne.”

Zijn broertje Arseniy heeft minder trek in een gesprek met de krant. Terwijl hij naar het tafelvoetbalspel blijft loeren, beantwoordt hij alle vragen schaterlachend met ‘lalalala’. Als de training begint, stieren de jongens naar buiten.

Handen en voeten

Met handen en voeten probeert Glenn Eikelboom, trainer van JO14-6, Alexandre duidelijk te maken wat er van hem wordt verwacht. Ondanks de taalbarrière lukt dat aardig. ,,Aan zijn enthousiasme ligt het niet, hij is net een puppy”, zegt Eikelboom, die geen moment aarzelde toen hij de vraag kreeg of Alexandre aan zijn elftal kon worden toegevoegd.

,,De beelden vanuit Oekraïne vind ik zeer aangrijpend. Ik ben blij dat we dit bij PVCV kunnen faciliteren en heb direct mijn akkoord gegeven. Voordat ik het wist, stond Alexandre al op het veld, haha.” Eikelboom roemt de manier waarop zijn spelers met de Oekraïense nieuweling omgaan. ,,Ze hebben hem meteen omarmd en betrekken hem overal bij.”

De vraag is hoe lang de broertjes bij PVCV blijven. Gijsen vangt het gezin een maand op, over een week reizen ze door naar, waarschijnlijk, Zeist. ,,Ik hoop dat er een oplossing in Vleuten of De Meern wordt gevonden, zodat de jongens hier kunnen blijven voetballen.”