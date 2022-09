Voetballer Ihattaren gaat trouwen met TikTok-ster Yasmine: ‘Mr & Mrs Ihattaren’

Toerisme weer tot leven in Utrecht, maar niet als ‘vanouds’: ‘Mensen zijn voorzichti­ger met hun geld’

De toerismesector in Utrecht is redelijk opgekrabbeld dit jaar, maar de prachtige zomermaanden waren lang niet altijd even zorgeloos voor winkeliers en horeca. ,,Ik houd mijn hart vast voor de komende tijd.’’

