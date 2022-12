Voetballer ontvangt bedreigingen voorafgaand aan wedstrijd om Proxsys Cup

Vergeten schrijf­ster Clare Lennart moest 21 jaar wachten voor ze haar geliefde kon trouwen

Ze was verliefd op een gehuwde man, dus kon ze niet trouwen en moest ze haar baan in het onderwijs opzeggen. En toch was het leven van de Utrechtse schrijfster Clare Lennart niet treurig. ,,Clare omarmde het leven.’’

