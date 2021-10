Voetballers Fair Play gedupeerd nu al hun spullen zijn verbrand: ‘Het lijkt wel een aanslag’

,,Het lijkt wel een aanslag op Fair Play’’, zegt voorzitter Machid el Boustati. ,,De container stond weliswaar op een parkeerplaats buiten het sportcomplex, maar om er in te komen, moest je twee sloten openen. Het is niet een brandje dat zo maar is ontstaan.’’

Ze hadden al weinig, de voetballers van Fair Play in Culemborg. Geen eigen veld, geen opslag, geen kleedruimtes en geen kantine. ,,Alles was opgeborgen in de container’’, vertelt El Boustati. ,,De ballen, de materialen en de spullen voor onze horeca. We hebben geen kantine dus de avond voor elke wedstrijddag bouwen we een tent op. Op de dag zelf pakken we de koelkast en de vriezer uit de container. Zo kunnen we toch consumpties verkopen. Het is de enige manier om wat inkomsten te krijgen.’’