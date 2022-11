Voetbalrituelen zijn niet welkom in de concertzaal vindt Jerry, op eentje na: UUUUUUUUU

Praten over de dood: niet gezellig, maar lucht wel op: ‘Het is ook meteen het leven vieren’

Praten over de dood is eigenlijk praten over het leven, vindt Peter Peters. En hoewel het taboe er tegenwoordig behoorlijk vanaf is, vinden we toch vaak nog te weinig ruimte voor een goed gesprek over het onafwendbare einde. ,,Dan wordt er al snel gezegd: ‘Joh, begin je daar nou alwéér over? Doe toch eens gezellig.’’’

22 november