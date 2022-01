Vogelgriep grijpt om zich heen: vervoersverbod pluimvee in deel van Stichtse Vecht

Honderden Utrechtse horecaon­der­ne­mers schrijven emotionele open brief aan burgemees­ter Dijksma

Utrechtse horecaondernemers hebben de handen ineengeslagen en kwamen vrijdagochtend met een open brief aan burgemeester Sharon Dijksma. De naar eigen zeggen honderden horecaondernemers maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. „We moeten open, anders hebben we straks geen bedrijven en geen medewerkers meer”, staat er in de brief.

11:46