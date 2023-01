Volop ideeën voor gemeentehuizen Vijfheerenlanden die straks ‘over’ zijn: ‘Maak er een museum van’

Wat moet er gebeuren met de twee gemeentehuizen van Vijfheerenlanden (in Meerkerk en Vianen) als die over een aantal jaar niet meer in gebruik zijn? De gemeente trekt geld uit om dat te onderzoeken en ook inwoners zitten vol plannen. ,,Prachtige plek voor een museum.”