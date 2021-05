Voor 5000 euro nam Abdel (32) een kroeg over in coronatijd: ‘Juist nu makkelijk om een café te kopen’

Testloca­ties Vianen, Veenendaal en Woerden vrijdag dicht vanwege harde wind

20 mei Wie zich morgen wil laten testen in Vianen, Veenendaal of Woerden moet wellicht verder rijden dan ‘ie had gedacht. Vanwege de verwachte harde wind sluit de GGD sluit in deze plaatsen vanaf 11.00 uur de testlocaties.