Voor 7,50 maakt kleermaker Ismail uit Zeist een hip mondkapje op maat

Streep door Songfesti­val grote klap voor Utrechtse deelneem­ster Stefania (17): ‘Ik heb wel een traantje gelaten’

18:14 Al een week hield ze haar hart vast. Nu de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam vandaag definitief heeft besloten vanwege het coronavirus een streep door het evenement in mei te zetten, is de teleurstelling bij de Utrechtse Stefania Liberakakis (17) toch groot. Zij hoopt volgend jaar alsnog voor Griekenland op het podium te staan.