Voor het eerst in Nederland trajectcontrole aangepast rond werkzaamheden Galecopperbrug

,,Door continu te handhaven op de maximumsnelheid kunnen de wegwerkers veiliger hun werk doen”, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Waar je eerder 100 kilometer per uur kon rijden, mag je nu maar 70 kilometer per uur. In dit geval valt het werkgebied precies binnen een sectie van de trajectcontrole. Het systeem verricht 24 uur per dag controles.