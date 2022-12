Voor iedereen die worstelt met Sinterklaasgedicht: zo maak je er een succes van

Van Pakjes­avond is in Utrechtse etalages weinig te merken: ‘Niemand wil de vingers branden’

Nog vier nachtjes slapen en dan is het zo ver: pakjesavond. Maar dat is in de Utrechtse binnenstad niet of nauwelijks terug te zien. Geen pepernoten of chocoladeletters in de etalages, maar kerstbomen en rendieren. ,,We hebben geen pietjes meer, zelfs niet op het inpakpapier.”

1 december