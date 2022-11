Voor Lot van Hooijdonk telt een lap excuusgroen zwaarder dan de veiligheid van de (kwetsbare) fietser

column Megabe­drijfs­hal­len en afgeblader­de loodsen uit de jaren 80: Lage Weide staat vol contrasten

Vanwege mijn aanhoudende kringloopwinkelverslaving in combinatie met onze recente autoloosheid, fietste ik zaterdagmiddag via industrieterrein Lage Weide met volle fietstassen van Wawollie terug naar Leidsche Rijn. Die fietstassen had ik weer via Markplaats bij hele aardige mensen in Vleuten gekocht, die vrolijk verrast waren toen de columniste van hun krant ineens op de stoep stond.

