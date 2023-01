Voor miljoenen opgeknapt Fort Honswijk klaar voor de toekomst: ‘Plek om even lekker tot rust te komen’

Fort Honswijk is trots op Werelderf­goed­lijst, maar kan er ‘niks mee’: ‘We hebben nul euro in de kas’

Op Fort Honswijk aan de Lek bij Schalkwijk hangt de vlag uit omdat de Hollandse Waterlinie zijn felbegeerde plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco heeft gekregen. ,,We zijn zo blij als een kind’’, zegt Jos Mittelmeijer. ,,We kunnen er alleen niks mee. We hebben nul euro in kas.’’

1 augustus