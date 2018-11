Voor moord op neef veroordeelde Harald B. op vrije voeten

Van Elsts kantoorgenoot Niels van Schaik legde in het hoger beroep van maandag ook opnieuw de nadruk op de rommelige bewijsvoering in de kademoord-zaak. Volgens de advocaat spraken getuigen elkaar tegen, raakten geluidsopnames van belangrijke verhoren zoek en was sprake van willekeur bij de onderzoekers. De verdediging voelde zich tot slot gesterkt door een nieuw forensisch onderzoek, waarin werd gesteld dat de fatale steekwond ook door een afschermende actie van B. veroorzaakt kon zijn.



Van Elst: ,,Kennelijk zijn de argumenten nu wel over gekomen. We hebben altijd volgehouden dat de precieze toedracht van het incident niet was vast te stellen. We zullen het, met andere woorden, nooit weten. Wat we wel weten, is dat B. vandaag uit de gevangenis komt. En dat is mooi, want het heeft lang genoeg geduurd.’’