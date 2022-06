Voor passanten dreigde hersenletsel, tóch stak Jerry drie jaar geleden de vlag uit (en dat zonder gêne)

Heidetuin Driebergen steeds verder in verval; verrot bruggetje vanwege veiligheid verwijderd

Een van de twee bruggetjes over het water dat de heidetuin in Driebergen doorsnijdt, is om veiligheidsredenen verwijderd. De houten brug was verrot en kon elk moment instorten. Aan beide zijden van het water zijn dranghekken neergezet.

8 juni