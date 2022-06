Voor René (1975 – 2022) stond vuur voor verbinding, en zijn vuur had nog veel langer moeten branden

Test- en vaccinatie­lo­ca­tie in Jaarsbeurs stopt en verhuist naar voormalig pand Holland Casino

Het laatste uur heeft geslagen voor de test- en vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Vanwege overcapaciteit verhuist de GGD naar het oude pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan. Woensdag is de laatste dag dat mensen zich kunnen laten testen of vaccineren in de Jaarbeurs.

14:40