Voorarrest verdachte dodelijk ongeval A2 verlengd: Utrechter zit nog zeker 3 maanden vast

Utrechts festival Soenda neemt het voortouw en begint vandaag ‘gewoon’ met kaartver­koop

7:07 Het is het eerste festival in Nederland dat het aandurft: vandaag begint ‘gewoon’ de kaartverkoop van het Utrechtse Soenda, dat plaatsvindt in augustus. Het overgrote deel van de line-up is geboekt. Ja, de verkoop en het idee van een drukbezocht festival staan in schril contrast met de huidige lockdown. ,,Maar dit geeft onze bezoekers in ieder geval een beetje hoop.”