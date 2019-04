Voorlopig geen verder onderzoek naar uitgebrande Tesla bij Culemborg

De Tesla brandde volledig uit. De bestuurder was aan het rijden toen hij opeens rook onder de motorkap uit zag komen. De bestuurder heeft de auto aan de kant van de weg kunnen parkeren en is toen uitgestapt.

Grote zorgen

Eind 2018 zei de brandweer zich grote zorgen te maken over de veiligheid van elektrische auto’s. Woordvoerder Rene Spijker zegt dat de brandweer extra maatregelen heeft getroffen: „De brandweer is getraind in het handelen met elektrische voertuigen. We volgen een opleiding en krijgen een document opgestuurd met alle maatregelen en risico’s. Dit document hebben we ook altijd bij ons in de brandweerauto. Daarnaast heeft Tesla ons van te voren op de hoogte gebracht van hoe te handelen tijdens een autobrand.”