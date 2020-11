Voormalig Avro-dj Romeo A. spil in netwerk van jongensprostitutie? ‘Nee, ik coachte ze’

COLUMN Eenmaal binnen in winkelcen­tra zie je niet meer of je in Oslo, Vancouver óf Utrecht bent

8:00 Alles verandert altijd. Er was maar één uitzondering op die regel en dat was winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek. De koperen relingen en het lage vierkantjes-systeemplafond bliezen mij altijd terug naar de jaren tachtig: naar een coronaloze wereld vol stickerboekjes, geurpennen, likschelpen, loloballen, Palomino paardjes en twee televisiezenders, waar altijd de waarheid werd gesproken. Het was een overzichtelijke wereld waarin nog niet iedereen zijn eigen kijk op de wereld met bijbehorend journaal had.