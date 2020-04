Voortvluchtige gepakt die 10 jaar cel kreeg voor plofkraken in onder meer Druten, Didam en Boxmeer

De voortvluchtige Steven K. uit Utrecht is gearresteerd. De 32-jarige is veroordeeld voor het plegen van plofkraken en moet daarom de cel in, maar was voortvluchtig. Agenten vonden hem in Friesland na uitgebreid onderzoek.

De Utrechter is veroordeeld voor acht plofkraakpogingen en deelname aan een criminele organisatie. Hij had daarbij volgens de rechtbank een leidende rol binnen de organisatie en kreeg juni vorig jaar als hoofdverdachte ook de hoogste straf opgelegd: tien jaar onvoorwaardelijk.

Voortvluchtig

De schorsing van zijn voorarrest verviel met de uitspraak op 25 juni. Maar hij meldde zich niet bij de gevangenis en was sindsdien voortvluchtig.



Tot afgelopen vrijdag, maakte de politie vandaag bekend. Uit onderzoek bleek dat de man weer aan het werk probeerde te komen in het noorden van het land, na zijn veroordeling voor plofkraken.



Vooral in Gelderland (Druten, Buren, Didam en Zetten) maar ook in Noord-Brabant (Made, Boxmeer) en in Utrecht (Leersum) sloegen de plofkrakers toe tussen december 2017 en februari vorig jaar. Totdat Steven K. werd betrapt toen hij slapend in de bestelbus bij een hotel in Tiel lag. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.

Doelwit

In bijna alle gevallen was een automaat in een filiaal van Albert Heijn het doelwit. Een bestelbus werd in de buurt van de winkel geplaatst, met daarin een vluchtscooter en onder meer een breekijzer.



De daders hanteerden de zogenaamde ‘pizzaschuifmethode’: ze schoven ‘flitspoeder’ in de automaat, nadat ze deze bij de uitgiftemond hadden opengebroken. Daarmee brachten ze vervolgens de automaat tot ontploffing, met veel schade tot gevolg.



Onder meer twee plofkraken in Leersum (14 en 29 december 2017 ) mislukten. Wel moesten tientallen woningen hier worden ontruimd. Steven K. verkende onder meer de omgeving, bestuurde de bestelbus en zorgde voor vervoer. Volgens de rechtbank was ‘in overvloed’ bewijs aanwezig tegen de man.

Plofkraakbende