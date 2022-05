Voorzitter Joodse Raad sprak geruststellende woorden tegen weggevoerde Joden: ‘U hoeft niets te vrezen’

Vrijwel dagelijks vliegt een drone vol smokkel­waar naar deze gevangenis: ‘Echt een groot probleem’

Af en aan vliegen drones over de gevangenismuren in Nieuwegein, om bij de celramen illegaal mobieltjes of pakketjes hasj te droppen. De overlast is zo groot dat speciale apparatuur is geïnstalleerd om drones op te sporen. Een hele afdeling gedetineerden is inmiddels bestraft en reageert woest.

30 april