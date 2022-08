Vrachtwagen vol verf vliegt in de brand op de A2 bij knooppunt Everdingen

Een vrachtwagen is vanochtend in brand gevlogen op de A2 ter hoogte van Culemborg. De vrachtwagen was volgeladen met verf. De toerit is afgesloten en op de weg tussen Beesd en Everdingen is er een vertraging van dertig minuten.