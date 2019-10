Vrachtwagenchauffeur bekneld geraakt na aanrijding op A12 bij De Meern

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:16 Aan de Vredenburg 17 opent vandaag de tweede Decathlon in de provincie Utrecht. Met in totaal 3000 vierkante meter en artikelen voor meer dan 65 verschillende sporten, is er voor ieder wat wils. Wethouder Klaas Verschuure is om 11.00 uur aanwezig bij de officiële opening. Klanten kunnen in deze Decathlon afrekenen met de Scan & Go App, en hebben dus geen kassa meer nodig. Ook kun je bestellingen binnen een uur laten thuisbezorgen en online bestelde artikelen binnen dezelfde tijd in de winkel ophalen. Vandaag worden er ook allerlei sportactiviteiten rond de winkel gehouden.