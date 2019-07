Vriend slaat ex-vriendin in Park Transwijk omdat ze niet met hem wil trouwen

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:11 Moet de spoorwegovergang in de Dolderseweg wel of niet dicht voor gemotoriseerd verkeer? Voor half juli wil spoorbeheerder Prorail weten waarop hier het antwoord is van de gemeente Zeist. Inwoners en ondernemers van Den Dolder worden vanavond op een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de voor- en nadelen. De bijeenkomst in de Maria Christinakerk in Den Dolder begint om 19.30 uur.