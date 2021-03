Vrienden dodelijk verongelukte Hicham (17) bedanken politie op ontroerende wijze voor steun: ‘Jullie zijn goede agenten’

Hicham kwam woensdag om het leven bij een ongeluk in Zeist. Op de terugweg van zijn werk in de snackbar botste hij op de kruising van de Sanatoriumlaan en de Utrechtseweg met zijn scooter op een auto . De dood van de tiener zorgde voor veel verdriet in het dorp. Tientellen vrienden legden donderdag bloemen op de plek van het ongeval. Een dag later hebben jongeren een tocht op een scooter afgelegd om Hicham te herdenken.

Chocolade

‘We waarderen alle hulp die wij afgelopen dagen gehad hebben. In een tijd waar velen aangeven dat de politie beter werk moet verrichten, hebben jullie bewezen dat er ook hele goede agenten zijn. We weten niet hoe we jullie moeten bedanken', staat in de brief. ‘Met dit kleinigheidje willen we jullie uit de grond van ons harten bedanken. Het is een bevestiging, waarin wij de waardering naar jullie voor altijd zullen koesteren.’