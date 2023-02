Vrienden omgekomen voetbalbroers IJsselstein bereiken doel: ‘Erg blij dat flitspaal daar komt’

Snel na het ongeval in de zomer van 2021 is de adviessnelheid al aangepast naar 60 kilometer per uur. De flitspaal moet nu zorgen dat meer weggebruikers zich gaan houden aan de maximumsnelheid: 80 kilometer per uur. Want nog altijd wordt hier vaak te hard gereden, met diverse ernstige ongevallen tot gevolg.

Petitie van vrienden

Het ongeluk waarbij Noah en Isay op een taxibusje klapten, ontstond vermoedelijk niet door te hard rijden maar door een slippartij. Vrienden van de voetbalbroers pleitten via een petitie voor veiligheidsmaatregelen: ‘We willen levens redden’, zeiden zij.

Hun actie resulteerde eerder al in de lagere adviessnelheid en tot verruwing van het wegdek, en tot schilden in de bocht om weggebruikers extra te attenderen op de loop van de route. Langs de weg komt ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan ook nog bermverharding en is verplaatsen van verlichting in beeld. Dit volgt rond het grote onderhoud, dat is uitgesteld tot volgend jaar. Een vangrail is geen optie, omdat die ervoor zorgt dat de kans toeneemt op de andere rijbaan terecht te komen bij een botsing.

Flitsen begint in maart

De gemeenteraad riep, mede aangespoord door de vrienden van de broers, op tot maatregelen op de weg. Daarop liet de provincie als wegbeheerder weten de zorgen over de verkeersveiligheid te delen. In maart gaat de flitspaal aan. ,,We zijn erg blij dat daar eindelijk een flitspaal gaat komen”, reageert een van de vrienden.



