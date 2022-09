Vrijwilligers moeten met pijn in het hart asielzoekers in Wijk bij Duurstede uitzwaaien: ‘Hoop op verlenging’

Met pijn in het hart zien de vrijwilligers de asielzoekers die worden opgevangen in een sporthal op Mariënhoeve, over anderhalve week vertrekken. ,,Het is een perfecte groep mensen.’’

Dixie Scholt-Hylkema was er vanaf het eerste weekend bij. Toen nam een groep van honderd asielzoekers hun intrek in een korfbalhal in Wijk bij Duurstede. Dixie Scholt-Hylkema coördineerde de groep vrijwilligers die uitdijde tot vijftig enthousiaste medewerkers. ,,We hebben de asielzoekers als een fantastische groep leren kennen’’, zegt Scholt.

,,Na de eerste roerige dagen met incidenten is er een groep overgebleven van tachtig. Ze zijn talentvol en aardig, ze helpen elkaar en zijn leergierig. We bieden hen gastvrijheid. Als je dat doet, ben je ook verantwoordelijk hoe het verder met hen gaat. We willen hun perspectief bieden. Daar maak ik me weleens zorgen over. Wat wij kunnen doen zullen we niet nalaten: we willen deze fijne groep mensen goed overdragen.’’

Quote Zijn ze nog wel in Wijk, vragen mensen zich af Dixie Scholt-Hylkema

De opvang zoals die in Wijk verloopt nadat in de eerste dagen enkele ‘lastpakken’ en ‘veiligelanders’ (asielzoekers uit landen die door Nederland als ‘veilig’ worden beschouwd, waardoor hun aanvraag bij voorbaat vrijwel kansloos is om als vluchteling erkend te worden) uit de groep werden verwijderd, noemt Scholt ‘een geoliede machine’.

Mogelijkheid tot verlenging

Eerder verzekerde burgemeester Iris Meerts dat de asielzoekers na vier weken naar een andere gemeente verhuizen. Zou een verlenging van die termijn alsnog mogelijk zijn nu er zich de laatste twee weken geen incidenten meer hebben voorgedaan? Scholt: ,,Er is een nieuwe situatie ontstaan. Het is rustig. Zijn ze nog wel in Wijk, vragen mensen zich af. Als vrijwilligers zijn we gehecht geraakt aan dit gezelschap. Voor de asielzoekers zou een verlenging natuurlijk fijn zijn. Maar daar gaan wij niet over. Het is aan de politiek om daarover te beslissen.’’

Voor dinsdag 20 september staat het onderwerp in ieder geval op de agenda van de gemeenteraad. Achter de schermen wordt onderzocht of een verlenging haalbaar is, net als in Culemborg.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Zonnebloemen geschilderd door asielzoekers. © Wim van Amerongen

Scholt is net terug van de Prinses Irenesluizen. ,,De asielzoekers keken er hun ogen uit. Op Open Monumentendag hebben we met hen de stadstoren, de kasteeltoren en de molen beklommen. Was geweldig.’’

Ongelooflijk noemt de coördinator het zo ijverig als de asielzoekers de lessen Nederlands volgen. ,,Sommigen spreken al een aardig woordje Nederlands. Niet vreemd want er zijn er die de hele dag hun schrift vol zitten te krabbelen.’’

De talrijke sportactiviteiten van de sportverenigingen zijn ook zeer gewild. In de avonduren zijn er sjoelwedstrijden, een bonte avond, een bingoavond en allerlei spelletjes.

Zonnebloemen

Medewerkers van het Wijks Atelier geven schilderles. Karin Boers en Ron Koevoets leerden hen zonnebloemen schilderen waarna Olga Bohnsack workshops gaf. Boers: ,,Was best spannend maar bovenal heel leuk. Het was ontroerend zoals ze hun best deden om er iets moois van te maken.’’ Op hun beurt draaien de asielzoekers corveediensten. Ze maken de zaal, kleedkamers, toiletten en tafels schoon.

Scholt: ,,Op de eerste dag dat de asielzoekers in Wijk waren, ben ik als gemeenteraadslid gaan kijken. Puur uit belangstelling. Al gauw raakte ik erbij betrokken en wilde me inzetten voor deze mensen die al zoveel hebben meegemaakt. Om hun een zo waardig mogelijk verblijf te bieden. De sfeer is heel bijzonder. Het is uniek wat we hier in Wijk meemaken. Of de opvang na vier weken eindigt? Ik hoop dat die termijn met minstens één dag wordt verlengd. Dan kunnen de asielzoekers ook nog van de Lekkodagen met al die historische schepen in de haven genieten.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.